Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 20 | 30

(Di lunedì 2 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBREORE 20:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO LA PONTINA DOVE PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN QUESTO MOMENTO CONTINUA AD ESSERE RALLENTATA LA FL5CIVITAVECCHIA PISA PER PROBLEMI SULLA LINEA, SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI IL 5 E IL 6 NOVEMBRE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SARA’ CHIUSO IL CASELLO DI ANAGNI-FIUGGI DELL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI IN DIREZIONE. SULLA PONTINA LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ANAS DAL KM 10+550 AL KM 109+200 IN VARI TRATTI CON CHIUSURE TEMPORANEE ...