Stepinski show e il Lecce vola | 3-1 al Pescara

(Di lunedì 2 novembre 2020)- Una sontuosa doppietta die il gol di Coda regalano aluna vittoria, 3-1 , che mancava da tre giornate, contro unsempre più ultimo. Adesso Oddo , con un solo punto in ...

Ultime Notizie dalla rete : Stepinski show

Corriere dello Sport.it

LECCE - Una sontuosa doppietta di Stepinski e il gol di Coda regalano al Lecce una vittoria, 3-1, che mancava da tre giornate, contro un Pescara sempre più ultimo. Adesso Oddo, con un solo punto in ...Dopo le belle prestazioni delle ultime settimane il portiere, in prestito dalla Sampdoria, si è messo nuovamente in luce confermando la sua bravura sui calci di rigore. LEGGI ANCHE – Falcone manda un ...