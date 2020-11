Sondaggi, FdI stacca di un punto i Cinquestelle. Si riduce il vantaggio della Lega sul Pd (Di lunedì 2 novembre 2020) Continua l’ascesa nei Sondaggi dei Fratelli d’Italia. Secondo l’ultima media elaborata da Termometro Politico, infatti, il partito di Gorgia Meloni sarebbe attestato al 16, 3 per cento, spodestando dal terzo gradino del podio il M5S, ormai distanziato di un punto. I primi due continuano ad essere occupati da Lega e Pd. Il movimento guidato da Matteo Salvini è ancora in calo. La media lo dà al 23,8 per cento, a poco più di tre punti dal partito di Nicola Zingaretti stabile al 20,7. Un distacco che si assottiglia più per “demerito” leghista che per merito dei dem. Il partito della Meloni al 16,3% Il Carroccio, quindi, non sembra venire a capo delle cause che stanno determinando il suo calo di consensi. Di contro, tutti gli istituti demoscopici sono concordi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 novembre 2020) Continua l’ascesa neidei Fratelli d’Italia. Secondo l’ultima media elaborata da Termometro Politico, infatti, il partito di Gorgia Meloni sarebbe attestato al 16, 3 per cento, spodestando dal terzo gradino del podio il M5S, ormai distanziato di un. I primi due continuano ad essere occupati dae Pd. Il movimento guidato da Matteo Salvini è ancora in calo. La media lo dà al 23,8 per cento, a poco più di tre punti dal partito di Nicola Zingaretti stabile al 20,7. Un distacco che si assottiglia più per “demerito” leghista che per merito dei dem. Il partitoMeloni al 16,3% Il Carroccio, quindi, non sembra venire a capo delle cause che stanno determinando il suo calo di consensi. Di contro, tutti gli istituti demoscopici sono concordi ...

