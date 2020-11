Sisma Egeo: bimba di 3 anni salvata dopo 65 ore (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ISTANBUL, 02 NOV - È stata estratta viva dalle macerie dopo quasi tre giorni la piccola Elif Perincek, una bimba turca di 3 anni rimasta intrappolata tra i detriti del palazzo dove abitava a ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ISTANBUL, 02 NOV - È stata estratta viva dalle maceriequasi tre giorni la piccola Elif Perincek, unaturca di 3rimasta intrappolata tra i detriti del palazzo dove abitava a ...

