Nicola Zingaretti: "Non ti dimenticheremo mai Gigi" (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo della politica piange l’attore Gigi Proietti, morto a 80 anni proprio nel giorno del suo compleanno. Il segretario del pd, Nicola Zingaretti, scrive: “Roma e l’Italia piangono Gigi Proietti, un attore straordinario, colto, intelligente, amato da generazioni e generazioni. Non ti dimenticheremo mai Gigi, e sempre grazie per le risate, le emozioni, le riflessioni con cui ci hai accompagnato”. “Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi Proietti”, si legge in un tweet di Matteo Renzi. E Paolo Gentiloni afferma: ”Gigi Proietti se n’è andato proprio oggi, giorno dei suoi 80 anni. Un maestro per il teatro italiano, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo della politica piange l’attoreProietti, morto a 80 anni proprio nel giorno del suo compleanno. Il segretario del pd,, scrive: “Roma e l’Italia piangonoProietti, un attore straordinario, colto, intelligente, amato da generazioni e generazioni. Non timai, e sempre grazie per le risate, le emozioni, le riflessioni con cui ci hai accompagnato”. “Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio aProietti”, si legge in un tweet di Matteo Renzi. E Paolo Gentiloni afferma: ”Proietti se n’è andato proprio oggi, giorno dei suoi 80 anni. Un maestro per il teatro italiano, ...

