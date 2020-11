Masters 1000 Parigi Bercy 2020 | programma | orari e ordine di gioco di martedì 3 novembre

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il, glie l’didi martedì 3al torneodi. Sono due gli italiani che scenderanno in campo nel day 2 sul cemento indoor della capitale francese. Lorenzo Sonego sfiderà Aleksandr Bublik al primo turno, mentre Matteo Berrettini se la vedrà con Marcos Giron nel match valevole per il secondo turno. ILCourt Central dalle 11 – Wawrinka vs Evans a seguire – Gasquet vs Fritz a seguire – Simon vs Paul a seguire – Gombos vs Goffin non prima delle 18:30 – Humbert vs Tsitsipas a seguire – Berrettini vs Giron Court 1 dalle 11 – Nishioka vs Andujar a seguire – ...