Johnny Depp perde la causa di diffamazione contro il Sun definito ‘picchiatore’ (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Alta Corte di Londra ha rigettato la denuncia di diffamazione con cui Johnny Depp aveva attaccato il giornale scandalistico inglese The Sun. Il giudice Andrew Nicol ha infatti respinto gli addebiti presentati dalla stella di Hollywood contro il noto tabloid, che nel 2018 lo aveva bollato nei panni di “picchiatore” coniugale sulla scorta delle accuse rivoltegli dall’ex moglie, l’attrice ed ex modella Amber Heard. Il verdetto è arrivato a diverse settimane di distanza da un ciclo di udienze protrattesi per tre mesi sotto l’occhio dei media, fra testimonianze contrapposte, recriminazioni rancorose fra i due ex coniugi (entrambi presenti in aula e protagonisti di lunghe audizioni), imbarazzanti ammissioni sull’uso di droghe e alcol. Johnny ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Alta Corte di Londra ha rigettato la denuncia dicon cuiaveva attaccato il giornale scandalistico inglese The Sun. Il giudice Andrew Nicol ha infatti respinto gli addebiti presentati dalla stella di Hollywoodil noto tabloid, che nel 2018 lo aveva bollato nei panni di “picchiatore” coniugale sulla scorta delle accuse rivoltegli dall’ex moglie, l’attrice ed ex modella Amber Heard. Il verdetto è arrivato a diverse settimane di distanza da un ciclo di udienze protrattesi per tre mesi sotto l’occhio dei media, fra testimonianze contrapposte, recriminazioni rancorose fra i due ex coniugi (entrambi presenti in aula e protagonisti di lunghe audizioni), imbarazzanti ammissioni sull’uso di droghe e alcol....

