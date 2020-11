Incidente a Bronte | morti Matteo Pappalardo e Fabiana Basile

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tragedia della strada lungo la statale che collega Randazzo a Maniace. L’automobile si è ribaltata più volte e due fidanzati a bordo sono stati sbalzati fuori, morendo sul colpo. Le vittime sono. Lei avrebbe compiuto 20 anni tra meno di un mese. In base alle ricostruzioni, la vettura con a bordo i due ragazzi avrebbe centrato in pieno un carro attrezzi che si era sul luogo della tragedia per un precedentetra una Lancia Delta, guidata da un ragazzo di 24 anni rimato leggermente ferito, e una mucca. L’auto con, entrambi di, avrebbe colpito il mezzo di soccorso fermo sulla carreggiata, dopo aver prima ...