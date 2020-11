GF Vip 5 | la De Blanck terrorizza Brosio | “Subisco tentativi di possessione”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 2 novembre 2020) Appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Paoloè stato letteralmente catturato dalla Contessa De, che non vedeva l’ora di avere con lui una conversazione decisamente stramba che verteva attorno a uno degli argomenti preferito dell’uomo, ovvero la religiosità. Patrizia, infatti, ha confessato di essere vittima di continuidi possessione da parte del Maligno.che però non sono mai andati a buon fine, visto che lei è troppo forte anche per il Diavolo. Nel sentire simili parole,si è subito agitato e ha ammonito la donna. “Non devi dire che non si impossessano di te perché sei forte, ma perché sei nella grazia di Dio, di nostro Signore e lui ti protegge” ha bisbigliato, visibilmente ...