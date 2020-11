Covid, uno studio boccia i tamponi rapidi: ecco perché non sono attendibili (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I test rapidi per individuare i contagi da coronavirus non sono attendibili. I tamponi rapidi, quelli considerati dalle Regioni una delle armi per affrontare il coronavirus, potrebbero infatti non essere affidabili come si credeva. A spiegarlo è una relazione dopo un accurato studio, firmata dai responsabili del laboratorio della Task force coronavirus, Ettore Capoluongo, Giuseppe Castaldo e Massimo Zollo. “Si ritiene che i test rapidi basati sulla ricerca antigenica di Covid per ora non offrano sufficienti garanzie in termini di percentuale di casi positivi identificati”, si legge nella relazione. “E’ verosimile che, se il test antigenico o il prelievo salivare venissero ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I testper individuare i contagi da coronavirus non. I, quelli considerati dalle Regioni una delle armi per affrontare il coronavirus, potrebbero infatti non essere affidabili come si credeva. A spiegarlo è una relazione dopo un accurato, firmata dai responsabili del laboratorio della Task force coronavirus, Ettore Capoluongo, Giuseppe Castaldo e Massimo Zollo. “Si ritiene che i testbasati sulla ricerca antigenica diper ora non offrano sufficienti garanzie in termini di percentuale di casi positivi identificati”, si legge nella relazione. “E’ verosimile che, se il test antigenico o il prelievo salivare venissero ...

RobertoBurioni : Come sempre una lucidissima analisi di @paologiordano. 'Convivere con il virus' è uno slogan affascinante, il probl… - FiorellaMannoia : Finora nei teatri dove si sono esibiti, colleghi, attori e scrittori.. c'è stato un solo caso di Covid, tutto è sta… - fattoquotidiano : La fretta fa trascurare controlli e qualità, proprio come accade per le citazioni, non sempre attendibili: uno stud… - CinziaSaPi : @IvanaFavaro1 @Pennacchiiiii Ma è uno scherzo vero? Un fotomontaggio? Perché se così non fosse ci vorrebbe un asteroide, altro che covid - LuciaLaVita1 : RT @encefalomiele: Mentre trump tiene uno dei suoi eventi spargi-COVID in North Carolina, la struttura che sostiene la bandiera americana c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid uno Tre medici di famiglia foggiani positivi al Covid, uno è in rianimazione. Onorati: "Un vaffa... a chi crede che sia tutto un complotto" FoggiaToday Così inquinamento e polveri sottili trasformano Covid-19 in un killer spietato

In media il 15 per cento circa dei decessi da infezione da Sars-Cov-2 nel mondo potrebbe essere imputabile all'inquinamento. I dati più alti in Europa: in testa l'aria insalubre della Repubblica Ceca ...

Coronavirus, Borghi (Lega): “In costituzione il lavoro viene prima della salute”

“Signor Presidente – le parole di Borghi dopo le parole del premier sulla situazione della pandemia da coronavirus in Italia – lei ha ... Neanche il pudore di uno scusarsi.

In media il 15 per cento circa dei decessi da infezione da Sars-Cov-2 nel mondo potrebbe essere imputabile all'inquinamento. I dati più alti in Europa: in testa l'aria insalubre della Repubblica Ceca ...“Signor Presidente – le parole di Borghi dopo le parole del premier sulla situazione della pandemia da coronavirus in Italia – lei ha ... Neanche il pudore di uno scusarsi.