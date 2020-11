Conte in Parlamento: 'Coprifuoco serale e fasce di rischio diverse per Regioni' (Di lunedì 2 novembre 2020) Il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera ha sottolineato che 'Il quadro epidemiologico è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcune Regioni". Alla ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) Il premier Giuseppenel suo intervento alla Camera ha sottolineato che 'Il quadro epidemiologico è in via di transizione verso lo scenario 4 con particolare riferimento ad alcune". Alla ...

borghi_claudio : Domani mattina risponderò io a conte che viene a riferire in Parlamento. - Giorgiolaporta : #CabinaDiRegia? No grazie, il #centrodestra unito sbatte la porta in faccia a #Conte. Venga a confrontarsi in… - borghi_claudio : Cosacosa??? #conte ha chiamato i presidenti di Camera e Senato per individuare 'un luogo di confronto tra Governo e… - v_ale90 : RT @laura_maffi: Una cabina di regia sull’emergenza, Conte apre alle opposizioni. Salvini, Berlusconi e Meloni: “Non disponibili, confront… - babyspettri : RT @strange_days_82: Borghi ( Lega ) : il comitato tecnico scientifico deve informare in tempo reale le commissioni sanita' del parlamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Parlamento Le comunicazioni di Conte in Parlamento sulle misure per l'emergenza da Covid-19 Governo Centri commerciali chiusi nel fine settimana e stop a musei e mostre. Le misure anti Covid annunciate da Conte

AGI - Chiusura del centri commerciali nei fine settimana, limitazioni alla mobilità durante la sera, riduzione al 50% della capacità sul trasporti pubblico e chiusura di musei e mostre. Sono alcune de ...

Covid-19, Conte: nuove restrizioni su base regionale. Capienza del trasporto pubblico ridotto al 50%

Il prossimo Dpcm individuerá tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio", ha annunciato il premier, anticipando i contenuti del ...

AGI - Chiusura del centri commerciali nei fine settimana, limitazioni alla mobilità durante la sera, riduzione al 50% della capacità sul trasporti pubblico e chiusura di musei e mostre. Sono alcune de ...Il prossimo Dpcm individuerá tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio", ha annunciato il premier, anticipando i contenuti del ...