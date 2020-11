Concorso Comune Reggio Emilia, 70 insegnanti ed educatori: come si partecipa (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 27-10-2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Comune Reggio Emilia per l’assunzione a tempo indeterminato di 70 insegnanti ed educatori presso i nidi e le scuole d’infanzia del territorio. In particolare: 31 posti nel profilo di educatore, categoria C, di cui 9 riservati; 39 posti nel profilo di insegnante, categoria C, di cui 12 riservati. Fino al 26 novembre è possibile compilare e inviare la domanda di partecipazione sul sito www.Comune.re.it/concorsi. Nei prossimi paragrafi indicheremo come partecipare, quali requisiti sono necessari e come funziona la selezione. Concorsi Emilia Romagna: gli ultimi ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 27-10-2020 è stato pubblicato un nuovoper l’assunzione a tempo indeterminato di 70edpresso i nidi e le scuole d’infanzia del territorio. In particolare: 31 posti nel profilo di educatore, categoria C, di cui 9 riservati; 39 posti nel profilo di insegnante, categoria C, di cui 12 riservati. Fino al 26 novembre è possibile compilare e inviare la domanda dizione sul sito www..re.it/concorsi. Nei prossimi paragrafi indicheremore, quali requisiti sono necessari efunziona la selezione. ConcorsiRomagna: gli ultimi ...

