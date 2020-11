Caro Napolista | cosa aspetti a invocare l’esonero di Gattuso?

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo un anno di prestazioni oscene e 150 milioni buttati in cianfrusaglie, mi sarei aspettato che l’unica voce fuori dal coro dei media partenopei invocasse a gran voce l’esonero di; invece –direttore – hai scritto di sconfitta salutare e febbre di crescenza. Leggo da più parti di un possibile rinnovo contrattuale: ci pensi bene De Laurentiis che di sbagli ne ha fatti già troppi (vedasi il rinnovo di Mertens). Sono il solo ad accorgermi che le partite contro AZ e Sassuolo sono le fotocopie di quelle contro Bologna, Fiorentina e Parma della scorsa stagione? Ci saranno ancora tante partite simili, perché per risolvere un problema bisogna averne la consapevolezza e le dichiarazioni dei protagonisti vanno in tutta altra direzione. Ancelotti ci ha regalato notti memorabili a Parigi e Liverpool, ...