Beppe Fiorello: «Il desiderio di respirare in libertà» (Di lunedì 2 novembre 2020) Beppe Fiorello come Johnny Depp in Donnie Brasco. Nella serie Gli orologi del diavolo, da stasera su Rai 1, interpreta il meccanico di motori nautici Marco Merani, che si trova, suo malgrado, a diventare un infiltrato della polizia in un gruppo di narcotrafficanti internazionali. Doveva essere un’incursione temporanea in un mondo a lui sconosciuto, e invece, si è trasformato in un viaggio di svariati anni che gli ha distrutto la vita. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Beppe Fiorello come Johnny Depp in Donnie Brasco. Nella serie Gli orologi del diavolo, da stasera su Rai 1, interpreta il meccanico di motori nautici Marco Merani, che si trova, suo malgrado, a diventare un infiltrato della polizia in un gruppo di narcotrafficanti internazionali. Doveva essere un’incursione temporanea in un mondo a lui sconosciuto, e invece, si è trasformato in un viaggio di svariati anni che gli ha distrutto la vita.

GHERARDIMAURO1 : RT @IsoradioRai: #Casello Casello: @NikySimeone ha intervistato Beppe #Fiorello sulla fiction, di cui e' protagonista, '#Gliorologideldiavo… - IsoradioRai : #Casello Casello: @NikySimeone ha intervistato Beppe #Fiorello sulla fiction, di cui e' protagonista, '… - fabturco : @SGrecoPL Beppe Fiorello interpreterà me. Invece Favino le gatte, entrambe. Dobbiamo trovare ancora trovare un'attr… - SGrecoPL : @fabturco Tutto materiale per una sitcom Rai fiction dove sarai interpretato da Beppe Fiorello - SteBlackRun : @MimmoAdinolfi se cambiano Zingaretti col fratello van su di 20pt, io spingo per la cordata Beppe Fiorello e si va su di 40pt -