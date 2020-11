Angela contrario a un lockdown solo per over 70: 'Per me una persona a settant'anni è ancora giovane' (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Se il decreto vieta gli spostamenti in modo generalizzato a tutti gli over 70 come un'unica categoria, mi trova contrario'. A parlare è Piero Angela sulle pagine del quotidiano Il Messaggero , ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) 'Se il decreto vieta gli spostamenti in modo generalizzato a tutti gli70 come un'unica categoria, mi trova'. A parlare; Pierosulle pagine del quotidiano Il Messaggero , ...

