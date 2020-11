VIDEO F1 | GP Imola | highlights gara Lewis Hamilton trionfa davanti a Bottas | 5° Leclerc

(Di domenica 1 novembre 2020)non ha decisamente tradito le aspettative della vigilia, regalando a tutti gli appassionati un bellissimo spettacolo non solo in qualifica ma anche inalla fine hato, centrando il successo n.93 della carriera e precedendo sul traguardo il compagno di squadra finlandese Valtteri. Doppietta tutta Mercedes, con la casa di Stoccarda che ha festeggiato la certezza aritmetica del settimo titolo iridato costruttori consecutivo nell’era ibrida con quattro tappe di anticipo. Podio odierno completato dalla Renault di Daniel Ricciardo, favorito dallo sfortunato ritiro dell’olandese Max Verstappen nel finale di(che ha rimesso tutto in gioco provocando l’ingresso della Safety Car). 5°e ...

RegioneER : Motor Valley Emilia-Romagna #ImolaGP, @LewisHamilton promuove Imola: 'Posto magnifico. E di piste come questa non n… - SkySportF1 : Formula 1, Hamilton dopo le qualifiche a Imola: 'Ho fatto un giro da schifo' #SkyMotori #F1 #Formula1 #ImolaGP - SoyMotor : Imola se ilumina con frases de Ayrton Senna - - F1MemesTR : IMOLA GP PODYUM SEREMONISI - SkySportF1 : Formula 1, GP Imola: incidente Verstappen, colpa di un detrito. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #ImolaGP -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Imola

14.50 Gp Imola, trionfo di Hamilton su Bottas Hamilton trionfa nel Gp dell'Emilia Ro- magna davanti a Bottas. Verstappen brucia Hamilton al via e in- segue Bottas. Il britannico sorpassa la coppia ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...