Ultime Notizie Roma del 01-11-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 novembre 2020)dailynews radiogiornale e buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio scene di guerriglia ieri sera nel centro di Firenze dove la protesta pacifica si mette quella violenta degli antagonisti di destra e sinistra Molotov sono state lanciate contro la polizia che è stata costretta a caricare almeno in sei occasioni sono almeno una ventina e fermati con le genti rimasti feriti nei tafferugli ci hanno fatto vivere una notte è surreale terribile doloroso non è così che si manifestano le proprie ragioni chi sfregia Firenze deve pagare per quello che ha fatto le parole del sindaco Dario Nardella ieri il nuovo record di contagio in Italia oltre 31 mila in 24 ore l’indice RTA 1,7 con 11 regioni a rischio elevato il governo ha ragione sull’eventuale lockdown mentre le regioni come normalmente La Stretta in Valle ...