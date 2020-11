Torino-Lazio 3-4 | il tabellino

brfootball : HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? - Sporf : ?? 15’ Torino 0-1 Lazio ?? 19’ Torino 1-1 Lazio ?? 24’ Torino 2-1 Lazio ?? 49’ Torino 2-2 Lazio ?? 87’ Torino 3… - SkySport : TORINO-LAZIO 3-4 Risultato finale ? ? #Pereira (15') ? #Bremer (19') ? rig. #Belotti (24') ? #MilinkovicSavic (49')… - Ochu_AI : RT @brfootball: HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? https://t.c… - TheRaniiiii : RT @brfootball: HT: Torino 2-1 Lazio 48' Torino 2-2 Lazio 87' Torino 3-2 Lazio 90+4' Torino 3-3 Lazio 90+7' Torino 3-4 Lazio ?? https://t.c… -

La Lazio conquista un incredibile successo al cardiopalma. I biancocelesti, sotto 3-2 contro il Torino nel match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ribaltano la gara i ...È sempre lì: nel posto giusto, al momento giusto. TURIN, ITALY – NOVEMBER 01: Andreas Pereira of SS Lazio celebrate a opening goal with his team mates during the Serie A match between Torino FC and SS ...