Streaming Web Udinese – Milan dove vedere diretta live Tv Gratis No Rojadirecta

Leggi su aciclico

(Di domenica 1 novembre 2020) Si possono stabilire record anche a 39 anni e non per forza legati alla longevità o all’anzianità. Zlatan Ibrahimovic oggi all’ora di pranzo in quel di Udine potrebbe eguagliare un primato nel nostro calcio, stabilito da soli tre attaccanti nella storia della Serie A, ovvero Hector Puricelli, Vincenzo Montella e Or Bierhoff: quello delle doppiette segnate in più gare consecutive. I tre sopracitati, infatti, sonori-usciti nella loro carriera a realizzare una doppietta in ben quattro giornate di fila. Puricelli negli anni ’40 e Montella nei ’90 ci riuscirono in quattro gare consecutive; Bierhoff in cinque gare, due campionati e due squadre diverse, avendo saltato una partita per infortunio ed essendoci riuscito a cavallo fra la fine del campionato ’97-98 e l’inizio del’98-99. UDINE INVIOLATA Ibra, causa ...