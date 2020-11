Propaganda di seta. Così i giornali italiani cantan lodi a Pechino (Di domenica 1 novembre 2020) Abbiamo scritto più volte sul ruolo fondamentale dell’informazione per contrastare la crescente influenza e ingerenza del Partito Comunista Cinese nella nostra democrazia italiana. Un’operazione che si è visibilmente ampliata durante la crisi del coronavirus all’inizio di quest’anno. Mentre una notevole attenzione è stata dedicata all’uso dei nuovi media in queste operazioni, meno attenzione è stata dedicata al settore strategico dei media tradizionali. Questi possono svolgere un ruolo cruciale nel potenziare la guerra di Propaganda lanciata sui nuovi media, com’è avvenuto proprio durante la stessa crisi del coronavirus in primavera, o funzionare come un antidoto affidabile per contrastare tali operazioni. Il 30 settembre, il ministero della Difesa britannico ha pubblicato il suo Integrated Operating ... Leggi su formiche (Di domenica 1 novembre 2020) Abbiamo scritto più volte sul ruolo fondamentale dell’informazione per contrastare la crescente influenza e ingerenza del Partito Comunista Cinese nella nostra democrazia italiana. Un’operazione che si è visibilmente ampliata durante la crisi del coronavirus all’inizio di quest’anno. Mentre una notevole attenzione è stata dedicata all’uso dei nuovi media in queste operazioni, meno attenzione è stata dedicata al settore strategico dei media tradizionali. Questi possono svolgere un ruolo cruciale nel potenziare la guerra dilanciata sui nuovi media, com’è avvenuto proprio durante la stessa crisi del coronavirus in primavera, o funzionare come un antidoto affidabile per contrastare tali operazioni. Il 30 settembre, il ministero della Difesa britannico ha pubblicato il suo Integrated Operating ...

_Claudio_C_ : RT @formichenews: Propaganda di seta. Così i giornali italiani cantan lodi a Pechino In Italia, la Cina non solo fa notizia: fa le notizie… - formichenews : Propaganda di seta. Così i giornali italiani cantan lodi a Pechino In Italia, la Cina non solo fa notizia: fa le n… -

Ultime Notizie dalla rete : Propaganda seta La propaganda di Xi Jinping sul virus ha vinto (e noi ci siamo cascati) Linkiesta.it La Turchia apre le porte alla Cina

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per anni ha attaccato Pechino con il suo esplicito sostegno alla minoranza uigura, un gruppo musulmano di etnia turca nello Xinjiang, che stando alla ...

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per anni ha attaccato Pechino con il suo esplicito sostegno alla minoranza uigura, un gruppo musulmano di etnia turca nello Xinjiang, che stando alla ...