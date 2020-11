Potenza e Cavese salgono sulla giostra del gol: alla fine la gara termina 4 a 4 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPotenza – Pirotecnico pareggio tra il Potenza e la Cavese, alla fine la sfida si chiude sul punteggio di 4 a 4. Metelliani che partono subito col piede sull’acceleratore tanto che riescono a sbloccare il punteggio al 10′ grazie alla deviazione facile facile di Russotto. La reazione del Potenza è veemente e produce la rete del pareggio con Cianci direttamente da calcio di punizione. I padroni di casa prendono coraggio e allungano addirittura chiudendo la prima frazione di gioco sul punteggio di 3 a 1 grazie alle reti di Di Somma e Cianci ancora. La sosta serve alla Cavese per riordinare le idee e alla fine i risultati si vedono nella ripresa quando ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Pirotecnico pareggio tra ile lala sfida si chiude sul punteggio di 4 a 4. Metelliani che partono subito col piede sull’acceleratore tanto che riescono a sbloccare il punteggio al 10′ graziedeviazione facile facile di Russotto. La reazione delè veemente e produce la rete del pareggio con Cianci direttamente da calcio di punizione. I padroni di casa prendono coraggio e allungano addirittura chiudendo la prima frazione di gioco sul punteggio di 3 a 1 grazie alle reti di Di Somma e Cianci ancora. La sosta serveper riordinare le idee ei risultati si vedono nella ripresa quando ...

