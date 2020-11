Juventus | incursore McKennie | il texano arma in più di Pirlo

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 1 novembre 2020) Labatte lo Spezia per 4-1 sul neutro di Cesena, allungando nel secondo tempo dopo aver terminato il primo in parità. Il vantaggio bianconero porta la firma di Morata, ma è da dividere equamente tra lo spagnolo, Danilo e Weston. L’americano, servito splendidamente dall’ex Manchester City, rimane freddo davanti a Provedel e spalanca con un assist la porta al numero nove bianconero. Una giocata che non passa di certo inosservata e che, di primo impatto, trova nella preparazione per l’assist decisivo degli interpreti piuttosto inusuali. In realtà, il compito dinelladiè destinato ad essere questo: non solo mastino a caccia del pallone nei piedi avversari, ma pericolosoper far saltare il ...