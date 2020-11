Juve | show di Ronaldo Lazio all' ultimo respiro

(Di domenica 1 novembre 2020) ROMA - Cristianorientra in campo dopo tre settimane di assenza e si riprende la. Vittoria all'per lache in pieno recupero regala tre preziosi punti ai biancocelesti ...

Gazzetta_it : #CristianoRonaldo, è un ritorno-show! Subito doppietta e la Juve a Cesena si sbarazza dello Spezia 4-1 - tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #Juve, scossa #CR7 ?? #Sonego duria! ?? #Muriel show e 2° posto - jgrilo777 : RT @Gazzetta_it: #CristianoRonaldo, è un ritorno-show! Subito doppietta e la Juve a Cesena si sbarazza dello Spezia 4-1 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #CristianoRonaldo, è un ritorno-show! Subito doppietta e la Juve a Cesena si sbarazza dello Spezia 4-1 - sakin_ksa5 : RT @Gazzetta_it: #CristianoRonaldo, è un ritorno-show! Subito doppietta e la Juve a Cesena si sbarazza dello Spezia 4-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Juve show

Corriere dello Sport

ROMA - Cristiano Ronaldo rientra in campo dopo tre settimane di assenza e si riprende la Juve. Vittoria all'ultimo respiro per la Lazio che in pieno recupero regala tre preziosi punti ai biancocelesti ...ANTONIO GAZZILLO - La vittoria della Juventus a Cesena contro lo Spezia porta la firma di Cristiano Ronaldo, al rientro dopo aver superato la positività al Covid. Nella prima frazione gli ospiti hanno ...