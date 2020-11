Domenica In, Mara Venier sbotta contro Guillermo Mariotto: “Ma chi se ne frega, ma io non lo so” (Di domenica 1 novembre 2020) Scintille a Domenica In tra Mara Venier e Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le Stelle è stato ospite della puntata del 1 novembre ma, dopo essere arrivato in studio in ritardo, ha subito fatto perdere la pazienza alla padrona di casa. Il motivo? Mariotto aveva iniziato a raccontare che, con Carolyn Smith, darà voce ai personaggi di un cartone animato che andrà in onda prossimamente su Rai YoYo. Al che Mara Venier è sbottata: “Ma chi se ne frega, ma io non lo so. Mo conduce lui qui“. E subito ha poi ripreso il controllo dell’intervista. L'articolo Domenica In, Mara Venier sbotta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Scintille aIn tra. Il giudice di Ballando con le Stelle è stato ospite della puntata del 1 novembre ma, dopo essere arrivato in studio in ritardo, ha subito fatto perdere la pazienza alla padrona di casa. Il motivo?aveva iniziato a raccontare che, con Carolyn Smith, darà voce ai personaggi di un cartone animato che andrà in onda prossimamente su Rai YoYo. Al cheta: “Ma chi se ne, ma io non lo so. Mo conduce lui qui“. E subito ha poi ripreso illlo dell’intervista. L'articoloIn,...

