Covid | i possibili provvedimenti adottati dall' esecutivo nel dpcm

Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - Agenzia_Ansa : Il ministro @robersperanza convoca per il pomeriggio il Comitato tecnico scientifico sulle possibili nuove misure p… - Agenzia_Ansa : #Covid: verso la firma del Dpcm nella giornata di domani Possibili ulteriori modifiche del testo. Nodo gli spostame… - mickischiano : Covid. Ministero Salute su idrossiclorochina: “Sostanziale assenza di benefici, con possibili effetti collaterali a… - GiorgioCanta89 : Tutti coloro che indicano dottori e tutto il personale sanitario come possibili “untori”, dovrebbero vergognarsi e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid possibili

Il nuovo Dpcm all'esame del governo con misure anti Covid potrebbe avere l'ok definitivo non più domani sera ma martedì. Conte e i suoi ministri stanno lavorando no stop in queste ore per poter chiude ...L’aumentare dei contagi da Coronavirus, ha portato il governo a confrontarsi ... Per il momento si tratterebbe solo di ipotesi, ma le proposte delle regioni in merito alle possibili nuove misure da ...