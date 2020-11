Claudia Gerini, biliardo e tacchi a spillo: il sabato sera bollente infiamma i social ( (Di domenica 1 novembre 2020) Questo il tema della notte di Halloween che si è concessa l'attrice romana, più bella che mai a 48 anni compiuti Leggi su today (Di domenica 1 novembre 2020) Questo il tema della notte di Halloween che si è concessa l'attrice romana, più bella che mai a 48 anni compiuti

carusopascoski_ : ma queen claudia gerini che tira il freno a mano di un'auto in corsa per scendere? - thedeparbed : @aryaforestfawn > evoluzione naturale. claudia gerini velo pietoso, ma poi il boss di roma nord che in tre secondi… - NAntimafia : RT @RFURESI: Ieri ho finalmente visto #amanodisarmata il film tratto dalla storia vera di @FedeAngeli e dal suo omonimo libro. Ho visto un… - Lcungi : RT @RFURESI: Ieri ho finalmente visto #amanodisarmata il film tratto dalla storia vera di @FedeAngeli e dal suo omonimo libro. Ho visto un… - Amo_Abbracci : RT @LRVicenza: Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare al Menti le riprese del film 'Mancino Naturale'?? Protagonisti Claudia Gerini e Ale… -