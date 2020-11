Alberto Matano non si nasconde più | ecco chi c’è nella sua vita

(Di domenica 1 novembre 2020), finalmente, ha deciso di rivelare qualcosa in più sulla suaprivata che fino ad adesso ha incuriosito tanti suoi fan.(fonte Instagram @)Ultimamente il conduttore de Lain diretta è stato parecchio sotto i riflettori. Innanzitutto il giornalista ha fatto parlare di sé in seguito alle dichiarazioni fatte da Lorella Cuccarini che non è stata rinnovata alla guida del programma. La conduttrice ha definito il collega un grande sessista, rivelando cheha avuto un ruolo decisivo nel mandarla via dal programma. Dal canto suonon ha mai fatto delle dichiarazioni precise sull’argomento, limitandosi a rispondere ...

LuigiPiras13 : Alberto Matano esce allo scoperto e decide di non nascondersi più, “Non sono single, è fondamentale … - toniagallucci : #BallandoConLeStelle Rossè e fatti i fatti tuoi. Il tesoretto lascialo assegnare ad Alberto Matano. Secondo quale… - ams_kohaku : Stasera Alberto Matano ne ha tante per tutta la giuria! #BallandoConLeStelle - claudia60_di : #BallandoConLeStelle Alberto Matano che dice fate pace col cervello,lo.adoro - Angy_05_12 : RT @acdicerbo: ALBERTO MATANO SEI LA NOSTRA VOCE #BallandoConLeStelle -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

In certi momenti, quando il dolore era diventato insopportabile e dovevo entrare in scena, mi hanno aiutato gli antinfiammatori. Leggi anche —> Il lutto per Giorgio. Malattia Giorgio Panariello, ecco ...Primo ospite di Mara Venier sarà Giorgio Panariello, lo showman e giudice di Tale e Quale Show in studio nelle insolite vesti di scrittore per presentare il suo libro autobiografico Io sono mio fratel ...