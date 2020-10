Vuelta a España 2020 | David Gaudu | “Questa vittoria è incredibile Dobbiamo riscattare un Tour deludente”

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) Trionfasull’Alto de la Farrapona. Il ciclista della Groupama-FDJ è stato bravissimo ad andare in fuga e a staccare uno ad uno i compagni di avventura. L’ultimo a cedere è stato Marc Soler battuto nettamente in volata. Parla quindi francese l’undicesima tappa dellaa España. Grazie alla prestazione di oggi il transalpino risale anche in classifica generale portandosi dal 10° posto al 6°. Le sue parole al termine della tappa: “Sono felicissimo. Nei primi giorni non avevo delle gambe spettacolari e ho accusato molto la pioggia. Con la squadra non abbiamo fatto un grande France, qui Pinot si è subito ritirato e a quel punto abbiamo provato a scuoterci tutti insieme per inventarci qualcosa. Vincere una ...