Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, terzo bacio nella notte: “Fidati di me” VIDEO (Di sabato 31 ottobre 2020) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, terzo bacio nella notte: “Fidati di me”. Ieri sera i due amici sono stati messi in crisi da alcune dichiarazioni, ma stavolta la pace è arrivata subito Ieri sera una puntata difficile per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Ancora una volta gli autori hanno provato a … L'articolo Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, terzo bacio nella notte: “Fidati di me” VIDEO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 31 ottobre 2020): “Fidati di me”. Ieri sera i due amici sono stati messi in crisi da alcune dichiarazioni, ma stavolta la pace è arrivata subito Ieri sera una puntata difficile peral Grande Fratello Vip. Ancora una volta gli autori hanno provato a … L'articolo: “Fidati di me”proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Tommaso e Francesco... c'è posta per voi ???? #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP Patrizia De Blanck e la frase choc contro Tommaso Zorzi: il web chiede la squalifica - GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - nicolao_giulia : RT @noemixred: possiamo passare direttamente alla parte in cui Tommaso Zorzi vince il #GFVIP ? - Sary_Kizzle_ : In un momento di totale crollo emotivo Tommaso Zorzi Stefania Orlando e Mariateresa Ruta mi hanno fatto sorridere e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi GF Vip, Tommaso Zorzi si confessa su Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti DiLei Chi è e che fa, Cristina Tomasini, la ragazza di un famoso gieffino VIP

al centro della scena a causa di alcuni attriti con l’amico Tommaso Zorzi. La ragazza è fidanzata con Oppini da parecchio tempo, ma non ci è dato sapere una data precisa. Difatti, la storia tra i due ...

Tommaso Zorzi nutre dubbi sulla validità del televoto contro Guenda

Dopo il live, infatti, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta hanno commentato quanto avvenuto. Sin da subito è stato chiaro che nessuno dei presenti si aspettasse un esito del genere. La Ruta ha chiesto a ...

al centro della scena a causa di alcuni attriti con l’amico Tommaso Zorzi. La ragazza è fidanzata con Oppini da parecchio tempo, ma non ci è dato sapere una data precisa. Difatti, la storia tra i due ...Dopo il live, infatti, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta hanno commentato quanto avvenuto. Sin da subito è stato chiaro che nessuno dei presenti si aspettasse un esito del genere. La Ruta ha chiesto a ...