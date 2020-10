Lopalco: 'Ho deciso io di chiudere le scuole in Puglia, sono un amplificatore dei contagi' (Di sabato 31 ottobre 2020) Si preso la responsabilità e l'ha motivata: "Ho deciso io di chiudere le scuole. Gli istituti sono degli aggregatori sociali e se il virus circola è un problema perché tutto si muove intorno alla ... Leggi su globalist (Di sabato 31 ottobre 2020) Si preso la responsabilità e l'ha motivata: "Hoio dile. Gli istitutidegli aggregatori sociali e se il virus circola è un problema perché tutto si muove intorno alla ...

Scuole chiuse in Puglia. Lopalco ipotizza un ritorno in aula per i più piccoli. Intanto a Taranto l'amministrazione comunale regala ai ragazzi pc per la didattica a distanza.

Lopalco: "Ho deciso io di chiudere le scuole in Puglia, sono un amplificatore dei contagi"

L'epidemiologo e neo-assessore alla Sanità della Puglia: "Le scuole in Puglia staranno chiuse 2 settimane non credo che una generazione avrà dei problemi. Potranno recuperare magari a Natale".

