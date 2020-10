Kim Kardashian riceve un regalo inaspettato: un ologramma del padre defunto (Di sabato 31 ottobre 2020) Ricordate di quando in quel lontano Natale del 2009 il vostro fidanzato si è presentato con quel regalo che potremmo definire… Insolito? Con quel maglione con la testa di renna in 3D che fuoriusciva dalla t-shirt e che vi avrebbe fatto apparire come una mascotte fuori ai centri commerciali? Se solo l’avesse mai indossato, sia chiaro. Ricorderete quel Natale del 2009 comunque con il sorriso, perché avete ricevuto il regalo più bizzarro nella storia dei regali bizzarri. Ma uno dei vantaggi di essere Kim Kardashian è questo: ha un compagno che fa regali bizzarri più del tuo. Non ci crederete, ma per il 40esimo compleanno di Kim Kardashian, il marito Kanye West le ha regalato un ologramma di suo padre! Robert ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Ricordate di quando in quel lontano Natale del 2009 il vostro fidanzato si è presentato con quelche potremmo definire… Insolito? Con quel maglione con la testa di renna in 3D che fuoriusciva dalla t-shirt e che vi avrebbe fatto apparire come una mascotte fuori ai centri commerciali? Se solo l’avesse mai indossato, sia chiaro. Ricorderete quel Natale del 2009 comunque con il sorriso, perché avete ricevuto ilpiù bizzarro nella storia dei regali bizzarri. Ma uno dei vantaggi di essere Kimè questo: ha un compagno che fa regali bizzarri più del tuo. Non ci crederete, ma per il 40esimo compleanno di Kim, il marito Kanye West le ha regalato undi suo! Robert ...

