Cairo ancora ricoverato: 'Febbre non elevata, non necessita di ossigenoterapia' (Di sabato 31 ottobre 2020) Dall'Ospedale San Paolo di Milano è arrivato il primo bollettino sulle condizioni di Urbano Cairo, risultato positivo al coronavirus e da ieri ricoverato per accertamenti. Nella nota si legge che il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 ottobre 2020) Dall'Ospedale San Paolo di Milano è arrivato il primo bollettino sulle condizioni di Urbano, risultato positivo al coronavirus e da ieriper accertamenti. Nella nota si legge che il ...

Corriere : Cairo dopo il tampone positivo: ha la febbre ma non necessita di ossigeno - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Cairo dopo il tampone positivo: ha la febbre ma non necessita di ossigeno - sportli26181512 : Cairo ricoverato: 'Febbre non elevata, non necessita di ossigenoterapia': Cairo ricoverato: 'Febbre non elevata, no… - andreadesider10 : RT @Corriere: Cairo dopo il tampone positivo: ha la febbre ma non necessita di ossigeno - GretaSalve : RT @Corriere: Cairo dopo il tampone positivo: ha la febbre ma non necessita di ossigeno -