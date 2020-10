Addio Sean Connery | lo scozzese al servizio di sua maestà ' 007' più amato | vinse l' oscar con ' gli Intoccabili'

(Di sabato 31 ottobre 2020) Aveva compiuto 90 il 20 agosto scorso, buona parte dei quali spesi sulle scene. La morte è stata annunciata oggi dalla famiglia. Ma celebrare oggicome il leggendario James Bond o come ...

Agenzia_Ansa : E' morto Sean Connery, addio ad una leggenda del #cinema #seanconnery #connery #007 #ANSA - fanpage : Addio al Grande #SeanConnery - matteograndi : Si vive solo due volte. Ma si è immortali per sempre. Addio Sir Sean Connery - figiovanilazio : Addio ad un grande mito e leggenda del cinema: Sean Connery. ???? - iPetra_ : RT @matteograndi: Si vive solo due volte. Ma si è immortali per sempre. Addio Sir Sean Connery -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sean

Sean Connery ci lascia, morte di una stella. Sean Connery ci ha accompagnato in tanti ruoli memorabili per il nostro immaginario cinematografico ed è anche per questo che l’addio a questo fiero 90enne ...A poche ore dalla sua scomparsa, Sean Connery viene ricordato sui social da Daniel Craig, l'attuale interprete di James Bond, e tante altre star. Sean Connery è morto oggi a 90 anni e sono migliaia i ...