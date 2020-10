Utopia è una serie cruenta che parla del nostro presente cruento (Di venerdì 30 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=IDNPdLal2Lw È sempre molto strano quando alcune opere narrative, e qui comprese anche le serie tv, riescono a parlare del nostro presente, e ancor di più della nostra attualità, anche se è chiaro che siano state prodotte mesi e mesi addietro. A maggior ragione Utopia, disponibile dal 30 ottobre su Amazon Prime Video, è il rifacimento americano di un’apprezzata serie britannica dello stesso titolo, andata in onda dal 2013 al 2014, quindi le sue doti profetiche sono ancora più sconvolgenti. Eppure nella sua trama c’è proprio tutto quello che stiamo vivendo: un virus misterioso e incurabile si diffonde sempre più, mentre compare un vaccino che le autorità però non hanno ... Leggi su wired (Di venerdì 30 ottobre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=IDNPdLal2Lw È sempre molto strano quando alcune opere narrative, e qui comprese anche letv, riescono are del, e ancor di più della nostra attualità, anche se è chiaro che siano state prodotte mesi e mesi addietro. A maggior ragione, disponibile dal 30 ottobre su Amazon Prime Video, è il rifacimento americano di un’apprezzatabritannica dello stesso titolo, andata in onda dal 2013 al 2014, quindi le sue doti profetiche sono ancora più sconvolgenti. Eppure nella sua trama c’è proprio tutto quello che stiamo vivendo: un virus misterioso e incurabile si diffonde sempre più, mentre compare un vaccino che le autorità però non hanno ...

