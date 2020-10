Sei Nazioni: Irlanda a un passo dalla meta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Sei Nazioni 2020 si conclude nell’ultimo giorno di ottobre, nove mesi dopo la prima partita del torneo. Lo scenario autunnale è oltremodo incupito dalla seconda ondata della pandemia di Covid 19 che sta flagellando l’intera Europa occidentale. Si gioca a porte chiuse in una Parigi praticamente blindata, all’Olimpico di Roma, e nel Parc Y Scarlets di Llanelli: la federazione gallese, preso atto della situazione, non ha ritenuto di dover utilizzare l’enorme Principality Stadium di Cardiff, tempio del rugby, per … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Sei2020 si conclude nell’ultimo giorno di ottobre, nove mesi dopo la prima partita del torneo. Lo scenario autunnale è oltremodo incupitoseconda ondata della pandemia di Covid 19 che sta flagellando l’intera Europa occidentale. Si gioca a porte chiuse in una Parigi praticamente blindata, all’Olimpico di Roma, e nel Parc Y Scarlets di Llanelli: la federazione gallese, preso atto della situazione, non ha ritenuto di dover utilizzare l’enorme Principality Stadium di Cardiff, tempio del rugby, per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Maracanasport : RT @SeiNazioniRugby: ???? ?? Il Guinness Sei Nazioni 2020 si deciderà sabato sera in Francia con l’Irlanda a Parigi ?? - SeiNazioniRugby : ???? ?? Il Guinness Sei Nazioni 2020 si deciderà sabato sera in Francia con l’Irlanda a Parigi ?? - onrugby_it : #SeiNazioni: Eddie Jones alla vigilia di Italia-Inghilterra - CorriereQ : Sei Nazioni, Smith: “Squadra giovane ma dobbiamo essere più competitivi” - LucaPar91579889 : @giofattoruso @SpudFNVPN Infatti non servono a niente. Lo dicono semplicemente i dati di tutte le altre nazioni. Bi… -