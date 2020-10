Palestre e piscine chiuse, danni record: già in fumo 8,5 miliardi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre il governo è al lavoro su nuove chiusure per contrastare l’emergenza coronavirus, ormai quasi del tutto convinto dell’inevitabilità di un nuovo lockdown nonostante le proteste di tantissimi rappresentanti di categoria, la conta dei danni è già salata dopo le ultime restrizioni varate con il Dpcm annunciato da Conte. Tra i tanti settori che soffrono le misure adottate, a lamentare perdite ingenti è soprattutto il mondo delle associazioni sportive, che ha già stimato un pesantissimo -8,5 miliardi per il 2020, il 70% dei 12 miliardi fatturati dai 100 mila centri sparsi per il territorio che occupano, complessivamente, un milione di lavoratori. Personale, quello impiegato tra piscine, Palestre e campi, che ora rischia di perdere il posto. Con ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre il governo è al lavoro su nuove chiusure per contrastare l’emergenza coronavirus, ormai quasi del tutto convinto dell’inevitabilità di un nuovo lockdown nonostante le proteste di tantissimi rappresentanti di categoria, la conta deiè già salata dopo le ultime restrizioni varate con il Dpcm annunciato da Conte. Tra i tanti settori che soffrono le misure adottate, a lamentare perdite ingenti è soprattutto il mondo delle associazioni sportive, che ha già stimato un pesantissimo -8,5per il 2020, il 70% dei 12fatturati dai 100 mila centri sparsi per il territorio che occupano, complessivamente, un milione di lavoratori. Personale, quello impiegato trae campi, che ora rischia di perdere il posto. Con ...

"Affossando per decreto palestre, piscine, scuole di danza e in generale attività sportive e associazionistiche, il Governo non sta 'solo' distruggendo un settore importantissimo della nostra economia ...

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Una sessione di allenamento sotto la Madonnina del Duomo di Milano, accompagnati dalla musica. Così il mondo dello sport, gestori di palestre e piscine, personal trainer ma a ...

