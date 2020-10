Napoli-Real Sociedad, Koulibaly: “Differenze Sarri-Gattuso? Rispondo così. Vi dico tutto sul mio futuro” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Napoli batte il Real Sociedad per 1-0 nella gara valida per la seconda giornata di Europa League.Una vittoria gagliarda, sofferta, ma soprattutto preziosa, per rimediare al k.o. all'esordio europeo con l'Az: un gol dell'ex Inter nella ripresa piega i baschi al ' San Sebastian', raggiunti a quota tre punti nel Girone F. Gli azzurri, dunque, si rimettono in piena carreggiata per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Tra i migliori in campo Kalidou Koulibaly, che intervenuto ai microfoni di Sky ha così analizzato la sfida: "Non so se è la vittoria più importante della stagione ma avevamo voglia di fare bene qua. Loro sono una squadra molto forte, sono primi in classifica e noi abbiamo gestito bene la partita perché giocare fuori casa, in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilbatte ilper 1-0 nella gara valida per la seconda giornata di Europa League.Una vittoria gagliarda, sofferta, ma sopratpreziosa, per rimediare al k.o. all'esordio europeo con l'Az: un gol dell'ex Inter nella ripresa piega i baschi al ' San Sebastian', raggiunti a quota tre punti nel Girone F. Gli azzurri, dunque, si rimettono in piena carreggiata per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Tra i migliori in campo Kalidou, che intervenuto ai microfoni di Sky ha così analizzato la sfida: "Non so se è la vittoria più importante della stagione ma avevamo voglia di fare bene qua. Loro sono una squadra molto forte, sono primi in classifica e noi abbiamo gestito bene la partita perché giocare fuori casa, in ...

