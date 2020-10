Mameli: “Amarcord” il suo primo album ufficiale tra amore e nostalgia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Esce oggi 30 ottobre “Amarcord” il primo album ufficiale di Mameli e, lo stesso giorno, esce -nelle radio- il primo singolo “Amarcord”, la title track del disco. Dopo “Inno” il suo primo EP uscito ad aprile 2019, e diversi singoli di successo come “Ci vogliamo bene”, “Milioni di Cose” e “Casa di Carta” e “Latte … L'articolo Mameli: “Amarcord” il suo primo album ufficiale tra amore e nostalgia Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Esce oggi 30 ottobre “Amarcord” ildie, lo stesso giorno, esce -nelle radio- ilsingolo “Amarcord”, la title track del disco. Dopo “Inno” il suoEP uscito ad aprile 2019, e diversi singoli di successo come “Ci vogliamo bene”, “Milioni di Cose” e “Casa di Carta” e “Latte … L'articolo: “Amarcord” il suotra

sonomusicgroup : Mameli presenta l'album d'esordio: «Con “Amarcord” mi metto a nudo»: Un concept album sulla nostalgia e il ricordo… - _maerts_ : Mameli con Amarcord ha salvato sto 2020 thanks bro @universomameli - bloodfloodd : RT @disizann: quanto è bello AMARCORD di Mameli? ???? - disizann : quanto è bello AMARCORD di Mameli? ???? - hugmemaljk_ : mameli - amarcord questa me l’ha suggerita spotify e l’ho trovata molto simpy, la melodia mi trasporta in un’atmos… -