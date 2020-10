L’Iss vuole rinchiuderci, arriva lo studio catastrofista: “Italia va verso scenario più grave” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – I dati dell’ultimo studio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) fanno registrare una impennata dei contagi (senza distinzione, va detto, tra asintomatici e ammalati), con una situazione nettamente più critica in Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano. Tra le città, un occhio di riguardo lo riceve Milano. Come riporta il Corriere, lo scenario che emerge da questi dati sarebbe quello che finirebbe per farci precipitare dritti nella fase 4, che prevede il tanto ventilato lockdown su base nazionale. Provvedimenti sovrapposti A dire il vero, ormai da giorni la stampa sta tirando la volata al lockdown, nonostante il governo continui a produrre Dpcm e provvedimenti che finiscono per intersecarsi gli uni sugli altri senza alcuna forma di valutazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – I dati dell’ultimodell’Istituto superiore di sanità (Iss) fanno registrare una impennata dei contagi (senza distinzione, va detto, tra asintomatici e ammalati), con una situazione nettamente più critica in Lombardia, Campania, Liguria, Lazio e Valle d’Aosta e nella provincia autonoma di Bolzano. Tra le città, un occhio di riguardo lo riceve Milano. Come riporta il Corriere, loche emerge da questi dati sarebbe quello che finirebbe per farci precipitare dritti nella fase 4, che prevede il tanto ventilato lockdown su base nazionale. Provvedimenti sovrapposti A dire il vero, ormai da giorni la stampa sta tirando la volata al lockdown, nonostante il governo continui a produrre Dpcm e provvedimenti che finiscono per intersecarsi gli uni sugli altri senza alcuna forma di valutazione ...

AStropez : RT @IlPrimatoN: E pensare che solo dieci giorni fa l'Iss invitava alla calma spiegando che «con il passare del tempo si evidenzia in percen… - gabrillasarti2 : RT @IlPrimatoN: E pensare che solo dieci giorni fa l'Iss invitava alla calma spiegando che «con il passare del tempo si evidenzia in percen… - Nicole54509736 : RT @IlPrimatoN: E pensare che solo dieci giorni fa l'Iss invitava alla calma spiegando che «con il passare del tempo si evidenzia in percen… - IlPrimatoN : E pensare che solo dieci giorni fa l'Iss invitava alla calma spiegando che «con il passare del tempo si evidenzia i… - AdrianaSpappa : @GiovaQuez Sbaglio o Brusaferro è parecchio agitato e con gli scenari presentati ci vuole dire che il governo non s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Iss vuole Covid, l’Iss: «Rt in Italia è a 1,5, la situazione è molto grave: necessario prendere misure» Corriere della Sera