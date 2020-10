In Piemonte l'Esercito realizza tensostrutture per i pazienti Covid (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - La Regione Piemonte sta lavorando all'organizzazione di un sistema con strutture modulari esterne agli ospedali, in grado di accogliere i pazienti Covid di bassa e media intensità. Sono in corso le valutazioni per scegliere quali saranno gli ospedali coinvolti. Per la realizzazione delle strutture esterne modulari, oltre alla Protezione civile, è stato coinvolto l'Esercito. L'intenzione della Regione Piemonte è quella di aumentare i posti letto per i malati Covid non realizzando un'unica grande struttura, ma agendo ospedale per ospedale. Duplice, secondo la Regione Piemonte, il vantaggio: da un lato, la vicinanza della struttura mobile all'ospedale nel caso di un aggravamento del malato, dall'altro vista la difficoltà nel reperire personale infermieristico, la ... Leggi su agi (Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - La Regione Piemonte sta lavorando all'organizzazione di un sistema con strutture modulari esterne agli ospedali, in grado di accogliere i pazienti Covid di bassa e media intensità. Sono in corso le valutazioni per scegliere quali saranno gli ospedali coinvolti. Per lazione delle strutture esterne modulari, oltre alla Protezione civile, è stato coinvolto l'. L'intenzione della Regione Piemonte è quella di aumentare i posti letto per i malati Covid nonndo un'unica grande struttura, ma agendo ospedale per ospedale. Duplice, secondo la Regione Piemonte, il vantaggio: da un lato, la vicinanza della struttura mobile all'ospedale nel caso di un aggravamento del malato, dall'altro vista la difficoltà nel reperire personale infermieristico, la ...

TgrPiemonte : Covid, ospedali in difficoltà in Piemonte. Arrivano le tensotrutture dell'@Esercito e degli alpini della… - chedisagio : Abbiamo intervistato la responsabile del sindacato dei medici di Torino. È un'intervista struggente e a tratti dram… - TgrPiemonte : #Coronavirus in Piemonte, aumenta esponenziale dei decessi: sono 27. Su anche i contagi (+2585), i pazienti in tera… - AllertApc : @AllertApc @pcbassignana #Bassignana #PCProvAL #Piemonte #Alessandria #Valenza #CasaleMonferrato #Tortona… - sulsitodisimone : In Piemonte l'Esercito realizza tensostrutture per i pazienti Covid -