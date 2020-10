Grande Fratello Vip, Milo Coretti: «La relazione segreta fra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini, pronto a entrare nel Grande Fratello Vip, hanno avuto una relazione, parola di Milo Coretti. Milo Coretti, vincitore della settima edizione del reality nella versione non famosi, racconta che fra i due c’è stata un’amicizia molto speciale. Milo Coretti era nel cast di “Buona Domenica” con Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini: “Ero convinto – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” – che Elisabetta e Stefano fossero fidanzati. Era palese che fra loro ci ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 ottobre 2020), pronto a entrare nelVip, hanno avuto una, parola di, vincitore della settima edizione del reality nella versione non famosi, racconta che fra i due c’è stata un’amicizia molto speciale.era nel cast di “Buona Domenica” con: “Ero convinto – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” – chefossero fidanzati. Era palese che fra loro ci ...

