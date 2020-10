GF Vip | Tommaso Zorzi corteggia Francesco Oppini?

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Traè nata una bella amicizia. Ma l’influencer si è innamorato di lui?si piacciono, nel senso che hanno instaurato un bellissimo rapporto, anche se si sono trovati più volte a litigare. E adesso scherzano con gavettoni (l’altra notte si sono pure spruzzati lo shampoo in testa) e battute. L’ultima in ordine di tempo, ma stavolta senza altri della casa in giro, è stata un: “mi sono innamorato di te” da parte di Tommy. La reazione diè stata carina e leggera stavolta. Infatti il figlio di Alba Parietti ha risposto con un “anch’io”. Al contrario del primo scherzo fatto nella casa di Cinecittà quando appunto la reazione ...