Genoa, Behrami: «Il Covid mi ha reso più fragile»

Valon Behrami ha parlato dell'esperienza vissuta con il Covid-19

Valon Behrami, centrocampista del Genoa, è uno dei 17 calciatori rossoblù colpiti dal Covid-19. Lo svizzero, in una intervista a Il Secolo XIX, ha parlato dell'esperienza vissuta con il virus. «Dopo il Covid sono più fragile ma adesso voglio vincere il derby. Mi sono scoperto più fragile, non più forte. Ho avuto paura per qualcosa che non conoscevo, temevo che potesse toccare ai miei figli, ai miei genitori e a mia moglie. Ma è andata bene».

