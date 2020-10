Covid: contagiata durante Tso anziana, grave dottoressa (Di venerdì 30 ottobre 2020) SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 30 OTT - Una dottoressa di medicina generale di 53 anni di Folignano, Ascoli Piceno, è ricoverata in Rianimazione per Covid-19 all'ospedale Madonna del Soccorso di San ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020) SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 30 OTT - Unadi medicina generale di 53 anni di Folignano, Ascoli Piceno, &e; ricoverata in Rianimazione per-19 all'ospedale Madonna del Soccorso di San ...

