Cena gratis per 15 clienti | titolare di una locanda multato ad Aosta

"La nostra non è stata una semplice provocazione - spiega la titolare Giada Girardi - e nemmeno il cercare di eludere una regola per proprio tornaconto, tant'è vero che la cena è stata gratuita ...

Aosta, ristorante aperto per protesta contro Dpcm

Il ristorante “La Locanda” di Donnas, in provincia di Aosta, nella serata di giovedì 29 ottobre ha deciso di protestare contro il Dpcm del governo, servendo la cena gratis a 15 clienti affezionati.

Il ristorante "La Locanda" di Donnas, in provincia di Aosta, nella serata di giovedì 29 ottobre ha deciso di protestare contro il Dpcm del governo, servendo la cena gratis a 15 clienti affezionati.