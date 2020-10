Carlo Conti non si arrende | il post commuove i fan | cosa succede?

Leggi su chenews

(Di venerdì 30 ottobre 2020)i fan con il suo ultimo scatto sui social, il conduttore non sie colpisce i suoi fan: eccoè successo., Fonte foto: Instagram (@.tv)Su Rai 1 questa sera andrà in onda una puntata di Tale e Quale Show davvero molto particolare, monda infatti del suo conduttore:. Il noto volto Rai ha infatti contratto il covid-19 e per questo motivo non potrà essere in studio. Giorni di preoccupazione per i fan del noto conduttore, che ha tuttavia rassicurato tutti in merito alle sue condizioni di salute, svelando di essere almeno per il momento asintomatico. Per ovvi motivi non può essere in ...