Virus biologico e virus psicologico | la seconda pandemia

Durante l'ultimo terremoto nel centro Italia abbiamo assistito al fatto che il disagio psicologico, e la richiesta di aiuto, sono aumentati progressivamente nel periodo successivo, a distanza di mesi e anni. Un fenomeno che non stupisce e che è stato studiato in tutte le principali emergenze degli ultimi anni: nell'uragano Katrina, che ha devastato il sud degli USA nel 2005, a distanza di anni, si sono registrati indici anomali di disturbi psichici e malattie somatiche.Questo perché le situazioni di emergenza producono sempre anche delle emergenze sul piano psicologico, nei singoli e nella collettività.Nel gergo si chiama "l'onda lunga" e mostra gli effetti, ampiamente conosciuti, dello stress sulla salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2013 ha emanato delle "Linee ...

Durante l’ultimo terremoto nel centro Italia abbiamo assistito al fatto che il disagio psicologico, e la richiesta di aiuto, sono aumentati progressivamente nel periodo successivo, a distanza ...

La diffusione del virus si spiega anche con le disastrose condizioni energetiche dell’umanità

Non sono affatto un negazionista. Non solo credo che il virus ci sia eccome, ma credo anche ci sia un’epidemia. Ed è proprio questo il punto. Non si tratta affatto di un’operazione inventata per un co ...

Durante l'ultimo terremoto nel centro Italia abbiamo assistito al fatto che il disagio psicologico, e la richiesta di aiuto, sono aumentati progressivamente nel periodo successivo, a distanza ...