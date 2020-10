Uomini e Donne, tutti contro Gianni Sperti: le polemiche non si placano a rincarare la dose è un pezzo da novanta del programma (Di giovedì 29 ottobre 2020) Puntata ancora una volta bollente quella di oggi di Uomini e Donne che vive il seguito della lite tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. Prima di andare via, Aurora aveva perso completamente la pazienza e affermando: “Non gliela volevo dar vinta a questo cafone ignorante. Mi hai rotto le pa..e”. Il pubblico sui social sembra approvare questa sua uscita. Pubblico che c’era andato giù pesante con Gianni Sperti accusato di “bullismo” ai danni di Aurora. “Con questa puntata hanno superato il limite davvero pessimi tutti Aurora unica vera che dice le cose che pensiamo tutti in faccia” e ancora “tutti contro uno… questo è un branco, questo si chiama BULLISMO! ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Puntata ancora una volta bollente quella di oggi diche vive il seguito della lite trae Aurora Tropea. Prima di andare via, Aurora aveva perso completamente la pazienza e affermando: “Non gliela volevo dar vinta a questo cafone ignorante. Mi hai rotto le pa..e”. Il pubblico sui social sembra approvare questa sua uscita. Pubblico che c’era andato giù pesante conaccusato di “bullismo” ai danni di Aurora. “Con questa puntata hanno superato il limite davvero pessimiAurora unica vera che dice le cose che pensiamoin faccia” e ancora “uno… questo è un branco, questo si chiama BULLISMO! ...

