No More Heroes 3 svela finalmente il gameplay nel corso del Nintendo Direct Mini (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il creatore di No More Heroes 3, Suda51, ha finalmente mostrato il gameplay dell'atteso gioco per Switch.No More Heroes 3 sembra essere in linea con il sistema di combattimento dei primi due capitoli della serie. Mentre Travis Strikes Again: No More Heroes ha portato la serie in una direzione leggermente diversa, NMH3 si svolgerà di nuovo dalla prospettiva in terza persona e vedrà Travis che hackera e fa a pezzi i nemici con la sua katana.Allo stesso tempo, No More Heroes 3 sembra che avrà un tocco in più rispetto a quello che abbiamo visto in passato. Mentre il gameplay generale sembra abbastanza simile, alcune delle mosse che Travis può eseguire hanno più ...

