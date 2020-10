Nizza, attacco in chiesa: 3 morti Decapitati un uomo e una donna (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un uomo armato ha causato tre morti e diversi feriti vicino nella chiesa di Notre-Dame a Nizza. L'attentatore è stato ferito e arrestato dalla polizia che ha sparato almeno sette colpi. Si tratta di terrorismo. Poco dopo un altro uomo è stato ucciso ad Avignone dopo aver urlato "Allah Akbar". Il sindaco di Nizza vuole chiudere tutte le chiese e le scuole. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 29 ottobre 2020) Unarmato ha causato tree diversi feriti vicino nelladi Notre-Dame a. L'attentatore è stato ferito e arrestato dalla polizia che ha sparato almeno sette colpi. Si tratta di terrorismo. Poco dopo un altroè stato ucciso ad Avignone dopo aver urlato "Allah Akbar". Il sindaco divuole chiudere tutte le chiese e le scuole. Segui su affaritaliani.it

